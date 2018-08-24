Лондон, 24 августа, 2018, 19:02 — ИА Регнум. По просьбе британского правительства фармацевтические компании будут наращивать дополнительные запасы медикаментов в течение как минимум ближайших шести недель. Национальные службы здравоохранения предупреждают о возможном возникновении эпидемий. И это всего лишь один из множества худших сценариев Brexit, которые Лондон рассматривает в случае, если заключить соглашение с ЕС об условиях выхода Великобритании так и не удастся, пишет немецкое издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Время истекает, и по обе стороны растет число тех, кто считает подобный сценарий вполне возможным. Напомним, что официальный Brexit состоится 29 марта 2019 года, независимо от того, удастся ли сторонам прийти к какому-либо соглашению. Однако действие всех существующих соглашений и договоров должно быть завершено не позднее конца ноября, то есть уже через 14 недель.

Среди граждан Соединенного Королевства растет неуверенность: лишь 18% жителей Великобритании считают, что «прощание с ЕС» закончится благополучно. В континентальной Европе, включая Германию, на вопрос о судьбе Brexit пожимают плечами: здесь превалирует мнение, что британцы сами виноваты в том, что оказались в подобной ситуации.

Разумеется, Великобритания сама приняла решение покинуть ЕС с помощью референдума, и именно на нее придется основной удар. Однако в случае Brexit «без сделки» ударная волна от возобновления торговых барьеров между внутренним европейским рынком и Соединенным Королевством выйдет далеко за пределы Европы. Особенно это касается Германии. Для ФРГ Британия не только является вторым по величине автомобильным рынком, но и также важным звеном в сложных европейских цепочках поставок. Поэтому, полагают эксперты, ее отделение общий европейский рынок ощутит очень болезненно.

Однако более страшно то, пишет Die Welt, что перед лицом этой проблемы в стране отсутствуют хоть сколько-нибудь значимые политические дебаты по этому вопросу. Проблемы, по общему признанию, сложны. Можно ли разрешить защиту европейского проекта, разрешить ли британцам брать изюм? Или приоритетом является отказ от нового экономического кризиса? Наконец, Германия тоже должна задать себе эти вопросы.