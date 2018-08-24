Донецк, 24 августа, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Почта Донбасса ввела в обращение блок с почтовой маркой, посвященный третьей годовщине создания отдельного отряда спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР, сообщили 24 августа в пресс-службе почтового ведомства.

Smdnr.ru Новая почтовая марка

В церемонии специального гашения марки приняли участие глава государственного предприятия «Почта Донбасса» Денис Неудачин и командир отряда «Легион» Сергей Завдовеев.

Бдительные журналисты обнаружили, что на марке изображен «вежливый человек», сфотографированный в Крыму в 2014 году. Они обратились за комментарием к главе министерства связи ДНР.

По словам министра, изображение защитника Крыма было размещено на марке по просьбе командира отряда «Легион». Чиновник также отметил, что готов к «разоблачениям» украинских СМИ, поскольку их в ДНР все равно никто не смотрит.

Напомним, вооруженные силы Украины в честь Дня независимости второй день подряд обстреливают посёлок Старомихайловка. Они повредили в общей сложности 14 жилых домов.

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