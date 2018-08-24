Курган, 24 августа, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Иск родителей о сохранении статуса основной школы в селе Лопарёво отклонил Мокроусовский районный суд, об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. В сельской школе. 1883

Как сообщает мать одного из учеников лопарёвской школы, 23 августа суд отклонил иск родителей о сохранении в школе девятилетнего обучения:

«Теперь учеников начиная с пятого класса будут возить в соседнее село Рассвет, как выяснилось, время проезда от Лопарёво до Рассвета — меньше 30 минут. То, что мы не согласны с ликвидацией средних классов, во внимание не приняли; сказали, что это не реорганизация, а изменение программы и статуса школы. Решение суда нам передадут 27 августа, мы будем подавать апелляцию».

Родители также сообщают, что в лопарёвской школе числится 16 детей, а в рассветской, куда намереваются везти детей, — всего восемь.

Как пояснил замглавы департамента образования Курганской области Андрей Кочеров, решение об урезании школы принято «с целью повышения качества образования».

В администрации Мокроусовского района корреспонденту ИА REGNUM ответила специалист Людмила Зверева:

«Наш начальник уехал на зональное совещание, без её разрешения мы никаких комментариев по данной школе не можем дать. Но только одно могу сказать, что лопарёвская школа стала начальной школой по решению суда».

Отметим, что в распоряжении правительства Курганской области № 78-р малокомплектные школы прямо названы основной проблемой образования, и решать эту проблему хотят не иначе как путём оптимизации и реорганизации:

«Проблемой в системе образования Курганской области является преобладание сельских малокомплектных школ. Причины невозможности полного отказа от малокомплектных школ: отсутствие дорог с твердым покрытием, время в пути более 30 минут, пересечение или следование по федеральным трассам».

Решение об урезании девятилетки до начальной школы принято главой Мокроусовского района Владимиром Кизеровым 7 июня 2018 года.

Напомним, лопарёвцы пытаются через суд отстоять статус средней школы в своем селе. Школа фактически уже понижена в статусе до начальной: то есть в её стенах теперь могут получать знания только учащиеся первого — четвертого классов, а ребятам постарше придется ездить в соседнее село Рассвет.

Родители подали иск в суд, аргументируя абсурдность «урезания» школы тем, что в Рассвет из Лопарёва теперь ездит больше детей (16 человек), чем учится в самом Рассвете (восемь человек). А главное, дорога до Рассвета занимает больше получаса, что нарушает нормы СанПина.

Однако, как оказалось, доехать можно и быстрее. Родители не согласны с этим. Как отмечают лопарёвцы, в 2010 году была подобная попытка чиновников «разобраться» с лопарёвской школой, но суд тогда встал на сторону родителей.