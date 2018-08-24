Ташкент, 24 августа, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Узбекская кондитерская фабрика AMILOV и белорусская «Коммунарка» подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в области производства кондитерских изделий, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

Publicdomainpictures.net Конфеты

Документ подписан в рамках заседания узбекско-белорусской межправительственной комиссии. Компания AMILOV планирует также заключать лицензионные договоры, которые предоставят право на использование товарного знака «Коммунарка». Продукция узбекской фабрики будет продвигаться в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Белоруссия посетила парламентская делегация Узбекистана. В рамках визита стороны договорились организовать совместное кондитерское производство.