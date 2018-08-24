Киев, 24 августа, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Константинопольский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и поздравил страну с Днём независимости, сообщила 24 августа пресс-служба аппарата президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

«Наитеплейшие поздравления всем укранцам, охваченным любовью Константинопольской матери-церкви», — приводятся в сообщении слова Варфоломея.

Отмечается, что собеседники «обсудили дальнейшие шаги на пути создания единой поместной православной церкви Украины».

Напомним, украинский режим во главе с Порошенко стремится получить томос об автокефалии Украинской православной церкви, чтобы таким образом разорвать единство православных церквей России и Украины.

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