Калуга, 24 августа, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Калужской области 24 августа состоялось торжественное открытие первого в России музея бумаги «Бузеон», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Музей расположился на территории одного из древнейших бумажных производств России — Полотняно-заводской бумажной мануфактуры в посёлке Полотняный Завод, которое 25 августа 2018 года отметит свое 300-летие.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. В музее бумаги «Бузеон»

Фонд музея был составлен из подлинных экспонатов, которые организаторы «Бузеона» собирали по всей России. Это бумаги и механизмы от предприятий целлюлозно-бумажного комплекса Пермского края, Нижегородской, Вологодской, Калужской, Тверской областей. Большую помощь оказали Всероссийский НИИ бумаги (Санкт-Петербург), издательство журнала «Целлюлоза, бумага, картон», которое подарило «Бузеону» подборку журналов с 1924 по 2014 годы, Кондровский техникум целлюлозно-бумажной промышленности и другие предприятия и организации. Научные консультации оказывала Российская государственная библиотека.

Для нужд музея руководством мануфактуры были проведены работы по реставрации и музеефикации старинного здания фабрики XVIII века общей площадью 1280 кв. м. Двухэтажное кирпичное здание расположено на берегу канала реки Суходрев, устроенного голландскими плотинными мастерами по указу Петра Великого.

Примером для создания данного центра в Полотняном Заводе стал музей бумажной промышленности Испании в пригороде Барселоны (город Капелльядес). Аналогов подобных учреждений на постсоветском пространстве до настоящего времени не было.

На базе музея будет действовать библиотека и лекторий. Также будет работать фабрика ручного отлива бумаги, где каждый желающий сможет самостоятельно изготовить лист. Посетители музея познакомятся с различными видами производства бумаги, например, смогут увидеть водяную мельницу XVIII века, которая была предназначена для ручного отлива листов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Жуковском районе Калужской области создан музей мусора «Му Му». Все экспонаты — мусор, превращённый в арт-объекты. Для посетителей также организуют мастер-классы, где можно самостоятельно сделать фигуру из мусора.