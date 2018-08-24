Виталий Милонов готов отказаться от депутатской пенсии
Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов готов отказаться от своих пенсионных надбавок, которые полагаются ему, как народному избраннику. Об этом он сообщил 24 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Ранее с инициативой отмены пенсионных преференций для депутатов и сенаторов выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Я тоже готов. Считаю, что на сегодняшний момент совершенно некорректно говорить о собственных пенсиях. Я удивился, что наши региональные коллеги резко стали переживать за свои преференции», — сказал Виталий Милонов.
«Начисляйте, как всем. Никаких доплат не надо», — добавил он.
Милонов убежден, что его коллеги по Госдуме выскажутся за подобные перемены практически единогласно.
«Я уверен, что поддержат. Откажутся от (депутатских) пенсий. У кого-то изначально неплохой финансовый бэкграунд, а кому-то совесть не позволит быть против. Мне, например, совесть не позволяет», — заявил Виталий Милонов.
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