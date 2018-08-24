Москва, 24 августа, 2018, 17:57 — ИА Регнум. США превратили свой истеблишмент в инструмент для получения прибыли путём недобросовестной конкуренции, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 24 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя угрозы Вашингтона наказать санкции своих партнёров по НАТО, которые решат купить российские комплексы С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы понимаем, что только недобросовестная конкуренция является основой всех этих действий, — сказал Клинцевич. — В США политический истеблишмент уже превратил спецслужбы в инструмент решения главного вопроса — обеспечения прибылей».

Кроме того, Клинцевич коснулся технической стороны вопроса и объяснил, чем именно так хороши российские комплексы С-400.

«С-400 (и это то, почему Турция хочет не только их купить, но и производить) — это средство ПВО дальнего действия, которое обеспечивает перехват на расстоянии 400 километров любой цели, — сообщил Клинцевич. — [На высоте] от семи метров до космоса. С-400 работает и по космосу».

По мнению Клинцевича, в США понимают, что их ВПК может проиграть конкуренцию российскому, и этим объясняется их сегодняшняя санкционная политика.

Напомним, что поводом для этого разговора стало желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закупать у России комплексы С-400. Более того, турецкий лидер добавил, что Анкара не может разорвать эти торговые отношения с Москвой, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Угрозы не заставили себя долго ждать. 24 августа официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон против возможной покупки его партнёрами и союзниками С-400 и готов применить американские санкции в их отношении.