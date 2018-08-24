Душанбе, 24 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Таджикистане 30 туристов, в том числе российских, уже на протяжении 12 дней находятся в лагере на высоте 4000 метров и не могут оттуда выехать, передают СМИ со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Цитата из х/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин. 1967. СССР Туристы в горах

Сообщается, что у некоторых уже начались проблемы со здоровьем — дизентерия, ангина и обморожение. Источники подчеркивают, что в этот раз путешественников в горах задерживают не погодные условия, а отказ туристического оператора предоставить вертолет для эвакуации до окончания турсезона по экономическим причинам: отправлять вертолет несколько раз компании не выгодно.

На данный момент известно, что после того как застрявшие туристы обратились в СМИ, оператор пообещал отправить к ним вертолет завтра, 25 августа.

Напомним, что 12 августа в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек — двое членов экипажа, граждан Таджикистана, и трое российских альпинистов.