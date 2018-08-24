Москва, 24 августа, 2018, 17:30 — ИА Регнум. США пытаются создать себе очень благоприятные конкурентные условия на разных рынках, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 24 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление официального представителя государственного департамента США Хезер Науэрт, пригрозившей санкциями странам — покупателям российских зенитных ракетных систем С-400.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

«В этих новостях прекрасно всё, — сказал Мухин. — Причина, по которой вводятся так называемые санкции, это попытка создать для себя очень благоприятные конкурентные условиях на разных рынках, в том числе рынках военно-технического сотрудничества. Прекрасны сами по себе и угрозы, истерика, и прочее. Прекрасно и то, что такие меры способствуют мобилизации российской экономики, которая, как известно, очень любит мобилизационный тип. Судя по всему, это повлечёт лишь дальнейший развал нынешней системы, которая покоится на долларе, и политической доминанты США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты Америки не исключают введения санкций против стран — покупателей российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 24 августа заявила журналистам официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы против возможной покупки нашими партнёрами и союзниками по всему миру С-400», — заявила Науэрт.

По её словам, Вашингтон «ясно дал понять, что может спровоцировать американские санкции в отношении других стран по всему миру». Представитель госдепа также добавила, что покупка Турцией С-400 «будет беспокоить США».