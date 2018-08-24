Нью-Дели, 24 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил специальную программу по строительству доступных домов для бедных слоев населения, которая состоит из двух элементов: возведение домов для бедных в городах и в селах. Также в рамках данной программы реализуются такие программы, как электрификация домов для бедных, а также проведение газа и воды в них.

Айтен Юран Садху

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», правительство Индии одобрило строительство 112 тысяч дополнительных доступных домов для бедных в городах по всей Индии. Таким образом, на данный момент одобрен план строительства более 5,5 миллионов доступных домов.

Основным штатами, в которых будут возводиться новые дома, станут Чхаттисгарх, Джамму и Кашмир, Джаркханд и Мадхья-Прадеш.