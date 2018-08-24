Астана, 24 августа, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Председатель казахстанского фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена Бахмутова уволена в связи с переходом на другую работу, сообщили 24 августа в пресс-службе фонда.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

И. о. председателя фонда назначена заместитель главы ФСМС Ботагоз Жакселекова. Новый руководитель также избрана председателем ассоциации финансистов Казахстана. Новый состав ассоциации был выбран 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая 2018 года в казахстанский фонд обязательного медицинского страхования поступило 71,9 млрд тенге ($217 млн — по курсу на 4 июня).