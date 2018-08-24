Владимир, 24 августа, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Три заключенных, которые содержатся во Владимирском централе, объявили голодовку, требуя встречи с представителями Генеральной прокуратуры РФ. Эту информацию 24 августа подтвердила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, которая встретилась с осужденными.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимирский централ

«Трое осужденных действительно сейчас отказываются от приема пищи. Причину они отказались уточнить. Они хотят, чтобы к ним приехали представители Генпрокуратуры, жалуются на то, что не согласны с действиями сотрудников УФСИН, но какие конкретно действия нарушили их права, заключенные не ответили», — цитирует омбудсмена ТАСС.

При этом Людмила Романова заметила, что фамилии этих людей ранее были распространены правозащитниками. Кроме того, по данным омбудсмена, голодающие перестали принимать пищу 13−14 августа и уведомили об этом представителей ФСИН. Также голодовку объявлял и еще один осужденный, который прекратил ее после того, как сотрудники колонии выдали ему личные вещи и разрешили позвонить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитники распространили информацию о том, что во владимирской колонии семь заключенных держат голодовку. Якобы таким образом они протестуют против «систематических пыток и избиений». В региональном управлении ФСИН опровергли эту информацию. В сообщении на сайте управления говорилось, что все заключенные принимают еду согласно распорядку дня, а люди, чьи фамилии фигурировали в сообщении правозащитников, вовсе не содержатся в указанной колонии.