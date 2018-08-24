Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Google по запросу «Ростовский государственный университет» выдает справку об учебном заведении, а под ней — список «Выдающиеся выпускники», в который вошёл серийный убийца Андрей Чикатило. На это обратили внимание в сообществе «Это Ростов-на-Дону! — Новости» во «ВКонтакте».

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Это Ростов-на-Дону! – Новости» Google считает Чикатило выдающимся выпускником РГУ

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Это Ростов-на-Дону! – Новости» Google считает Чикатило выдающимся выпускником РГУ

"Андрей Чикатило, по версии «Гугла», является выдающимся выпускником ЮФУ (РГУ)», — написали в сообществе.

Наряду с Чикатило в списке значатся писатель Александр Солженицын, модель Виктория Лопырева, математик Виктор Глушков и действующий судья Конституционного суда России Николай Бондарь.

Некоторых пользователей позабавил этот факт. По мнению Александра Ц., во время сдачи зачётов на самом деле хочется убивать. Еще один юзер отметил, что Чикатило действительно был выдающимся выпускником, а то, кем он стал впоследствии, — совсем другая история. В соцсети также отметили, что Чикатило, в отличие от других людей, указанных в списке, знают все. Поэтому он действительно самый выдающийся из всех, несмотря на Солженицына.

Впрочем, не все пользователи считают, что шутки в этом случае уместны.

«Жуткий маньяк, погубивший столько жизней. Разве это повод для шуток? Это очень страшно», — пишет «Чёрная Кошка».

«Вы что, с ума сошли — Чикатило на доску почета выставлять?!» — согласилась Мария С.

Андрей Чикатило учился на заочном отделении филфака РГУ. Окончил вуз в 1970 году по специальности «Русский язык и литература». Впоследствии стал известен как серийный убийца, педофил и некросадист, некрофил и каннибал, осужденный за 53 убийства. В 1994 году его казнили.

Между тем Google нередко выдаёт результаты, которые в итоге становятся поводом для шуток. Так, в конце июня пользователи обнаружили, что поисковая система по запросу «поросёнок» предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко. Следом за ним среди популярных вариантов предлагаются мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» и художественный фильм «Бейб: Поросенок в городе». Также Google выдает по этому запросу мем про поросенка Петра.