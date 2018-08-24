Рыбинск, Ярославская область, 24 августа, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Энергетики завершили демонтаж центральных узлов и оборудования гидроагрегата №3 Рыбинской ГЭС, строительство которой началось до Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., сообщает 24 августа пресс-служба РусГидро.

Eng.rushydro.ru Рыбинская ГЭС

Отмечается, что демонтированное оборудование было установлено на станции 68 лет назад и к настоящему времени выработало нормативный ресурс. По окончании подготовительных работ в 2019 году будет произведен монтаж нового гидроагрегата с улучшенными характеристиками.

Выведенный из эксплуатации агрегат стал пятым на Рыбинской ГЭС. Полностью модернизировать гидростанцию в РусГидро планируют к 2021 году. Предполагается, что предпринятые усилия позволят повысить надежность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски и увеличить выработку электроэнергии на 20 МВт.

Строительство Рыбинской ГЭС началось в октябре 1935 года с подготовительного этапа, гидроузла — в 1940 году. Первые два агрегата были введены в эксплуатацию в тяжелейший для страны период — во время обороны Москвы, 18 ноября 1941 и 15 января 1942 года. За бесперебойное энергоснабжение Москвы в военное время коллективу Рыбинской ГЭС было передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата электростанций и ЦК профсоюза работников электротехнической промышленности.

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