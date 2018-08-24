Нижневартовск, Югра, 24 августа, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Долгами акционерного общества «Сервисный центр бурения» города Нижневартовска (ХМАО) занялось Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв объявил предостережение руководству предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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АО «Сервисный центр бурения» не первый год замечено в задержках заплаты своим сотрудникам. Но в августе чаша терпения переполнилась уже и у надзорных органов: работники предприятия пожаловались в Гострудинспекцию ХМАО на задержку зарплаты с начала 2018 года. Проверка выявила задолженность 47 млн 672 тыс. 813 рублей за семь месяцев 2018 года перед 168 работниками АО. Предприятие и его руководство были оштрафованы и предупреждены.

На 23 августа 2018 года долг предприятия перед 152 своим работникам составлял 41,7 млн рублей. Дело по погашению долгов перед работниками АО «Сервисный центр бурения» взяла в свои руки Генпрокуратура РФ.

Сегодня, 24 августа, пресс-служба СКР по ХМАО сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора данного предприятия по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).