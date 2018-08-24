Ташкент, 24 августа, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В честь Дня независимости Узбекистана АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») предоставит 50-процентную скидку на проезд в поездах внутреннего сообщения, сообщили 24 августа в пресс-службе компании.

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Скидка будет предоставлена с 31 августа по 4 сентября, в том числе на высокоскоростные поезда Afrosiyob. Организация дополнительных условий для пассажиров выполняется в соответствии с указом президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года.