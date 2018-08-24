Москва, 24 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пропустит предстоящий сезон 2018/19. Об этом 24 августа сообщает ТАСС.

Mil.ru Аделина Сотникова

«Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции», — сказала Сотникова.

По словам Сотниковой, в новом сезоне она будет выступать в шоу своего тренера Евгения Плющенко.

Напомним, Сотникова стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в Сочи. Она выиграла индивидуальные соревнования. С тех пор спортсменка не добивалась крупных успехов, пропустив два сезона из-за травм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева представят свои программы на сезон 2018/19.

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