Тверь, 24 августа, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В Московской области суд вынес приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Твери Дениса Гонтарева и его подельников, которые похитили у банка 600 млн рублей. Как сообщила 24 августа пресс-служба СУ СК РФ по Московской области, экс-чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы. Его подельник-предприниматель — к трем годам колонии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Надувательство

Мужчины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было доказано, что в 2011—2012 годах подельники с помощью подставных фирм и договоров участия в долевом строительстве похитили у банка «Пушкино» более 600 млн рублей.

В деле также есть третий обвиняемый — акционер этого банка, который сейчас скрывается от следствия. Он объявлен в международный розыск.

ИА REGNUM отмечает, что Денис Гонтарев был назначен заместителем главы администрации Твери в 2016 году.