Калуга, 24 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представили созданое Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина многофункциональное тонкопленочное покрытие для поликарбонатного фонаря кабины пилота Су-57. Как сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, композиция, нанесенная на внешнюю поверхность остекления, позволяет снизить радиолокационную заметность истребителя.

technologiya.ru Оптическое покрытие, разработанное в Обнинске.

По словам начальника лаборатории оптических покрытий «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области Олега Просовского, сейчас на предприятии ведут работу по исследованию и внедрению оптических мета-материалов, а также применению технологии плазменного ассистирования реактивного магнетронного распыления (PARMS) для улучшения характеристик многофункциональных покрытий.

«Исследования позволят улучшить функциональные и оптические свойства многофункциональных тонкопленочных покрытий, разработать технологию получения сверхсложных оптических интерференционных светофильтров для приборной оптики (с числом слоев оптической конструкции более 200), и, в конечном итоге, получить изделия с превосходными оптическими параметрами», — заявил Просовский.

Он отметил, что пока в Российской Федерации нет иных предприятий по производству подобных оптических покрытий, и разработки обнинских ученых позволяют успешно решать задачи импортозамещения. Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа. В масштабном мероприятии принимают участие представители 1500 предприятий и делегации из 100 стран мира. На выставке представлены 26 тысяч единиц военной продукции, научно-деловая программа объединяет более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям.