Ярославль, 24 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославской области активно идут работы по внедрению системы АСКУЭ — автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Внедрение системы помогает решить целый комплекс проблем, связанный с расходами населения по оплате электроэнергии на общедомовые нужды и неплатежами в этой сфере.

Во многих многоквартирных жилых домах жители несвоевременно и нерегулярно передают показания индивидуальных приборов учета, в связи с чем реальное потребление электроэнергии на ОДН существенно превышает нормативы. Это ведет к повышенным затратам как жителей, так и управляющих компаний.

В 2017 году вышел указ губернатора Ярославской области, благодаря которому гарантированный поставщик электроэнергии в регионе — ПАО «ТНС энерго Ярославль» — смогло включить расходы на АСКУЭ в свою инвестиционную программу. Иными словами, сбытовая компания получила возможность направить часть собственных средств на модернизацию систем учёта потребляемой электроэнергии.

При установке АСКУЭ в многоквартирном доме меняются все индивидуальные приборы учета электроэнергии и общедомовой прибор. Кроме того, они оснащаются передающим устройством, благодаря которому данные о потребленной электроэнергии автоматически и единовременно передаются поставщику электроэнергии. Это позволяет фиксировать объём потребления электроэнергии ровно за отчётный период. Анализ же автоматически получаемых данных помогает выявлять случаи воровства.

«Эта система позволяет активно бороться с неучтенным потреблением электроэнергии, воровством. Практика показывает, что внедрение системы АСКУЭ приводит к снижению ОДН на 35−40%, а где-то и до 60%. Жители многоквартирных домов получают существенную выгоду. Во-первых, экономия на общедомовых нуждах — после установки АСКУЭ люди платят только за реально потребленный ОДН. Во-вторых, это уже современные, «умные» многотарифные счетчики, срок поверки которых — 16 лет. Выгоду жители могут получить, перейдя на тариф, учитывающий время потребления электроэнергии. И, в-третьих, людям не надо больше думать о передаче данных по потребленной электроэнергии — это делается в автоматическом режиме», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин.

Система АСКУЭ устанавливается бесплатно, однако пока попасть в программу могут только «проблемные» дома, то есть такие, где в течение длительного времени потребление электроэнергии на общедомовые нужды превышало нормативы.

Чтобы попасть в программу, необходимо решение собственников многоквартирного дома, принятое на общем собрании. Инициировать его могут как сами жители, так и управляющая компания.

В ПАО «ТНС энерго Ярославль» предлагают всем заинтересованным активнее включаться в работу и использовать уникальную возможность инвестиционной программы. Для управляющих компаний это тем более важно, поскольку потребление электроэнергии на общедомовые нужды является жилищной услугой, а превышение фактически потреблённой электроэнергии на ОДН над нормативом ложится на них долговым бременем.

«Активно включились в работу управляющие компании Фрунзенского и Дзержинского районов, города Тутаев, Углич, Рыбинск. В ряде случаев сами жители выходят на нас с такой инициативой. Хочется, чтобы и другие управляющие компании активнее включались в эту работу и совместными усилиями мы решили проблему сверхнормативного ОДН», — рассказал Дмитрий Шубин.

Всего по инвестиционной программе ПАО «ТНС энерго Ярославль» планируется установить систему АСКУЭ в 400 домах, при этом в 2018 году программа охватит около 200 домов. Уже сейчас полностью завершены работы на 41 доме.