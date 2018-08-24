Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В Ростовской области насчитывается свыше 260 нелегальных свалок. Официально зарегистрировано только 34 полигона. Об этом информирует официальный сайт донского правительства, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Мусор

Как правило, на этих объектах сосредоточен большой объём горючих материалов. Среди них — бумага, полиэтилен, пластик. Именно поэтому пожар на мусорных свалках является чрезвычайной ситуацией. Чтобы не допустить возгорание на полигонах, проводится целый комплекс мер. Ответственность за эту работу несут муниципалитеты. Однако не везде этот процесс эффективен.

С начала текущего года мусорные свалки горели в Красносулинском, Азовском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском, Цимлянском районах. За этот период возбуждено 24 дела об административном правонарушении за ненадлежащую эксплуатацию полигонов. Сумма наложенных административных штрафов составила почти 2 млн рублей.

«Во всех муниципальных образованиях, где имеются проблемные объекты размещения твердых коммунальных отходов, необходимо разработать дорожные карты нормализации работы полигона и улучшения экологической обстановки», — отметил заместитель губернатора Сергей Сидаш.

ИА REGNUM напоминает, что жители Западного микрорайона в Ростове-на-Дону собирают подписи и требуют запретить строительство мусороперерабатывающего завода и полигона в черте города. Горожане жалуются на неприятный запах, усиливающийся ночью.

«Городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014 года, была оставлена на прежнем месте и существенно увеличилась в размере. Основной террикон вырос в разы, настолько, что виден на несколько километров издалека», — уточняют жители микрорайона «Левенцовка».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году Ростовская область вошла в десятку российских регионов по наличию зловонных очагов. По мнению экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта, главная проблема в наличии большого числа свалок — в организации и неналаженной системе по приему и переработке мусора.