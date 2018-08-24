Москва, 24 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России получило патент на производство подводной базы «Айсберг». Основной целью проекта является разведка ресурсов на континентальном шельфе Арктики, но у военных к подводной установке свой интерес.

Oaoosk.ru Проект «Айсберг»

«Приятно, что патент, который мы получили совместно с «Рубином», передан на баланс Министерства обороны. Это показывает, что, видимо, есть еще и другие возможности», — сообщил РИА Новости директор Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский в ходе форума «Армия-2018».

Напомним, проект «Айсберг» разрабатывается с начала 2015 года конструкторским бюро морской техники «Рубин». Подводный комплекс будет способен выполнять автономную работу в удаленных и труднодоступных районах Мирового океана на месторождениях полезных ископаемых. Особенно проект важен для Арктики, где проекты по добыче осложняются природными условиями.

В ноябре 2017 года журналисты британского СМИ BBC исследовали российский проект и заявили, что «Айсберг» преследует не только научные цели. Но разработчики не скрывают, что новые подводные объекты будут иметь в том числе и военно-стратегическое значение.

Частью проекта «Айсберг» станет 182-метровая атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — крупнейшая из когда-либо построенных. Как ранее сообщалоИА REGNUM, подлодка будет достроена в течение 2018 года. «Белгород» будет служить ВМФ России не только для выполнения боевых задач на больших глубинах, но и для научной работы, а также для разведки полезных ископаемых на арктическом шельфе России.