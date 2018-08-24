Москва, 24 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. ЦБ РФ 23 августа объявил о том, что прекращает выкупать валюту с рынка в пользу Минфина в рамках бюджетного правила. Мораторий будет действовать до конца сентября 2018 года, но регулятор может продлить этот срок в случае, если этого будет требовать ситуация. Нельзя сказать, что шаг неожиданный, скорее запоздалый, как это частенько бывает. Российский мегарегулятор всегда прибегает к вербальным интервенциям и конкретным действиям после сильных обвалов национальной валюты, не предпринимая превентивных мер, чтобы этого не происходило, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

В свою очередь, 22 августа официально санкции в отношении РФ со стороны США не были введены. Дату перенесли на 27 августа. Однако справедливости ради стоит отметить, что все риски санкций уже заложены в котировки. Поэтому если на следующей неделе не произойдет чего-либо экстраординарного, рубль может скорректироваться к доллару в район 65.

«Глобально для рубля сложилась не очень хорошая ситуация. Давление на него будет усиливаться за счет санкций со стороны США и западной коалиции. Также развитие полномасштабной торговой войны может повлиять на снижение мирового спрос на сырье, в том числе на нефть, что ударит по рублю, и, конечно, текущий цикл повышения ставок в США. Все эти факторы приведут к ослаблению рубля в долгосрочной перспективе», — полагает эксперт.

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