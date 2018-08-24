Повышения налогов на бизнес не будет — Силуанов
Москва, 24 августа, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Российской Федерации в ближайшие годы не планируют менять налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи с представителями компаний с участием помощника президента РФ Андрея Белоусова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Антон Силуанов
«В планах правительства нет повышения налогов на бизнес», — сказал Силуанов.
Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у крупных компаний часть сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов главы государства.
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