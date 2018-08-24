Кострома, 24 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован первый случай гибели от укуса энцефалитного клеща, сообщает ГТРК «Кострома». От укуса умер 30 летний житель региона.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Костромич обнаружил на себе клеща после похода в лес и сам вытащил насекомое. За медицинской помощью он обратился через 4 дня, когда начал чувствовать недомогание. Спасти его не удалось.

Как сообщает областное телевидение, «с диагнозом «энцефалит» в стационаре сейчас находится еще одна пациентка — 34-летняя жительница Поназырева». Она также сама вытащила насекомое и не сразу обратилась к помощью. После долгого пребывания в реанимации костромичку перевели перевели в неврологическое отделение.

«В обоих случаях пострадавшие не были привиты», — отмечает ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году почти 3 тысячи костромичей обратились в медицинские учреждения с укусами клещами. Это на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Был зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза в Красносельском муниципальном районе.

Чтобы снизить численность клещей, в регионе проводились противоклещевые наземные обработки.