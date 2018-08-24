Турин, Италия, 24 августа, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Главными пенальтистами в «Ювентусе» будут Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщается на странице клуба в Twitter.

(сс) goatling Массимилиано Аллегри

«Роналду и Дибала назначены пенальтистами. Проблема будет, когда назначат один пенальти, потому что эти двое хотят бить по 6−7 штук» — говорится в сообщении.

Напомним, в июле Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала», за который играл с 2009 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду заявил, что с детства мечтал играть за «Ювентус».

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