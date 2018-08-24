Ярославль, 24 августа, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается расследование по факту загрязнения нефтепродуктами почвы на территории южного промышленного узла в районе улицы Гагарина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

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«Сегодня, 24 августа, после получения сигнала о загрязнении нефтепродуктами данной территории региональным департаментом охраны окружающей среды в оперативном порядке проведена выездная проверка. Для расследования фактов на место были приглашены сотрудники регионального управления Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры. По предварительным результатам осмотра с использованием квадрокоптера установлено, что общая площадь загрязнения территории составляет более 4 тысяч м кв. Осмотр продолжается», — пояснил Роман Колесов.

Для установления состава вещества и степени загрязнения почвы сотрудниками Росприроднадзора отобраны пробы грунта. Установлением виновников происшествия, а также объемов нанесенного ущерба представители регионального правительства занимаются совместно с природоохранной прокуратурой.