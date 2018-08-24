Джакарта, 24 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Велосипедист из Казахстана Алексей Луценко завоевал золотую медаль, финишировав первым в гонке с раздельным стартом на 40 км, сообщили 24 августа на официальном сайте XVIII Азиатских игр.

Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913

Луценко преодолел дистанцию за 55 минут 33 секунды. С результатом 57 минут 11 секунд финишировал велогонщик из Узбекистана Мураджан Халумуратов. Третье место досталось японцу Фемиюки Беппу. 23 августа Луценко занял первое место в групповой гонке.

Отметим, в общем медальном зачете Казахстан занимает 11-е место. В копилке сборной 33 медали, что является третьим показателем. Казахстанские спортсмены завоевали три золотые медали.