Жуков, Калужская область, 24 августа, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Полицейские города Жуков Калужской области смогли установить и задержать 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь-криминалист отдела криминалистики областного Следственного управления СКР Михаил Сикулин.

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец.

Представитель ведомства рассказал, что 9 июля 2018 года в канализационном колодце одного из гаражных кооперативов города Жуков был обнаружен труп 56-летнего местного жителя с петлей на шее. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции удалось установить подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, ночью 5 июля пожилой мужчина и подозреваемый распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора, перешедшая в драку. В результате избиения 56-летний мужчина скончался, а преступник попытался замести следы преступления, сбросив тело потерпевшего в канализационный колодец.

«В настоящее время следователями устанавливаются детали произошедшего, продолжается сбор доказательств, по результатам чего будет дана окончательная юридическая оценка действиям подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Свердловской области Берёзовский городской суд ужесточил меру пресечения в отношении четвёртого подростка, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему инвалиду, от которых он впоследствии скончался.

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