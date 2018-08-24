Калуга, 24 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Калугу сегодня, 24 августа, накануне празднования Дня города, посетили делегации из соседних городов и городов-побратимов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, поздравить Калугу с 647-й годовщиной прибыли гости из Тирасполя, Махачкалы, Липецка, Тулы, Рязани, Смоленска, Минска и Магаса.

Пресс-служба Городской думы Калуги IMG 3351

Также поздравить калужан с наступающим праздником приехали офицеры Кольской флотилии Северного флота, подводной лодки «Калуга» и ракетного корабля «Мираж».

В торжественном приёме, устроенном в честь гостей принимали участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, руководители подразделений городской управы и депутаты Городской думы.

В адрес Калуги прозвучало много теплых слов и поздравлений, также гости отметили успехи нашего города в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры. Глава городского самоуправления Александр Иванов приветствовал гостей и поблагодарил за дружеский визит.

«Признательны, что вы откликнулись на приглашение посетить наш город во время празднования дня рождения Калуги, уверен, что у вас останется масса приятных впечатлений от всего увиденного в нашем городе, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Нам есть что показать гостям, за последнее время были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры города, но главное богатство Калуги — это наши талантливые и трудолюбивые жители. В Калуге получило широкое развитие территориальное общественное самоуправление: в городе действуют 58 территориальных общин. Городские власти всемерно поддерживают инициативу активных калужан. В преддверии Дня города были подведены итоги популярного конкурса «Калуга в цвету», сегодня мы будем чествовать заслуженных работников города, а завтра будут награждены победители конкурса «Дом образцового содержания».

Также глава городского самоуправления подчеркнул, что успехам Калуги способствует слаженная работа всех ветвей власти.

«В нашем городе налажено конструктивное сотрудничество между депутатским корпусом и Городской управой, на протяжении многих лет мы вместе плодотворно работаем на благо Калуги и калужан», — подчеркнул Александр Иванов.