Коктебель , Крым, 24 августа, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Крымский курортный посёлок Коктебель нуждается в особой программе, процесс её подготовки уже завершается. Об этом 24 августа на пресс-конференции, посвящённой открытию джазового фестиваля в Коктебеле, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Билибин. Крым. Коктебель. 1939

«Концепция развития посёлка будет представлена на общественное обсуждение к 1 сентября. Уверен, что благодаря этому посёлок получит новый импульс к развитию», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечал, что строительство канализационно-очистных сооружений — первоочередной проект для Коктебеля в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, успешная реализация которого необходима для сохранения курортного статуса посёлка и в целом для экологической безопасности региона.