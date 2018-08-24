Екатеринбург, 24 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Свердловской области будет проведено более 200 мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине создания Российского коммунистического союза молодёжи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Цитата из х/ф «Вратарь». Реж. Семён Тимошенко. 1936. СССР Юные футболисты

В рамках юбилейной даты уже были проведены фестиваль творчества студентов, конкурс «Комсомол в истории моей семьи», а также реализованы выставочный проект об истории создания организации и мультемедийный проект «100 лет комсомолу». Также планируется проведение футбольного турнира, конкурса патриотической песни, выставка архивных документов, форум студенческой молодёжи и другие мероприятия.

«Главным событием станет торжественное мероприятие «Встреча поколений», приуроченное к празднованию 100-летия комсомола Урала, пройдет во Дворце молодежи в Екатеринбурге 29 октября. Его участниками станут более 2500 человек», — сообщила председатель Российского союза молодежи Елена Зверева.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был создан в октябре 1918 года. Позже организации было присвоено имя Владимира Ильича Ленина и она получила всесоюзный статус.