Астана, 24 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Казахстанские железные дороги (КТЖ) принимают меры для исключения из эксплуатации некачественных боковых рам двух украинских компаний «Азовэлектростали» и Кременчугского сталелитейного завода, заявил главный менеджер департамента вагонного хозяйства АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Дулат Бектуров. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе КТЖ.

Ветхие вагоны

По словам менеджера, некачественные боковые рамы вагонов продолжают эксплуатироваться частными операторами, в том числе ТОО «Исткомтранс», АО «БРК-Лизинг», ТОО Petroleum и другими.

В ходе совещания в АО «КТЖ» отмечалось, что с 2010 года в Казахстане произошло 85 изломов и надрывов боковых рам, из которых 68% приходится на украинские заводы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года грузооборот по сети железных дорог Казахстана составил 106,5 млрд тонно-километров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.