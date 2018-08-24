Ереван, 24 августа, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Армению с официальным визитом. В аэропорту «Звартноц» её встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель в сопровождении главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна отправилась в мемориальный комплекс «Цицернакаберд», чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

1tv.am Ангела Меркель и Никол Пашинян в Ереване

В прямом эфире на официальной странице премьера-министра Армении в Facebook демонстрировалась посадка самолета канцлера и официальная церемония её встречи.

«Первый визит канцлера Федеральной Республики Германия в Армению: в ереванском аэропорту «Звартноц» встречаю Ангелу Меркель», — написал Пашинян.

В рамках визита состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне. Премьер Армении и канцлер Германии обобщат результаты переговоров в ходе совместной пресс-конференции. Планируется также встреча Меркель с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Канцлер Германии находится в Армении в рамках регионального визита в Закавказье. До этого она побывала в Грузии, а завтра, 25 августа, из Еревана отбудет в Баку.