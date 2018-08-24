Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обновляют троллейбусный парк. 14 единиц транспорта прибудут из Москвы до конца текущего года, сообщил сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев на встрече с жителями города-миллионника.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

По словам руководителя администрации областного центра, это позволит обновить около половины парка троллейбусов.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2017 года городские власти заявили о развитии экологически чистого вида транспорта. Сделать это удастся только после ремонта контактной сети. Начать эту работу планировалось после проведения чемпионата мира по футболу. Провести ремонт раньше не представлялось возможным, так как муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» оказалось в сложной финансовой ситуации.

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В мае 2017 года слухи об уничтожении троллейбуса в Ростове-на-Дону развеял донской губернатор Василий Голубев.

«Никто троллейбусы не уберёт, просто мы начали работу по повышению эффективности работы этого транспорта, замене и наведению порядка с контактными линиями», — сказал тогда глава региона.