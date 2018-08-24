Севилья, Испания, 24 августа, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Испанская «Севилья» расторгла контракт с аргентинским защитником Николасом Парехой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Soccer.ru Николас Пареха

Отмечается, что клуб и футболист достигли договоренности о расторжении соглашения.

Напомним, Пареха с 2010 по 2013 год выступал за московский «Спартак», после чего перешёл в «Севилью» на правах аренды. В 2014 году испанский клуб выкупил контракт защитника.

В составе «Севильи» три раза выиграл Лигу Европы — в 2014, 2015 и 2016 годах.

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