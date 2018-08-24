Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Студия Marvel впервые решила продвигать на «Оскар» свой фильм, выбор пал на «Чёрную Пантеру». Если у компании всё получится, то это будет первая картина о супергероях, которая попытается получить престижную кинонаграду. Об этом 23 августа сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Черная Пентера». реж Райан Куглер. 2018. США Супергерой

По имеющейся информации, данным проектом Marvel будет руководить такой известный стратег, как Синтия Шварц. Предполагается, что фильм Райана Куглера будет участвовать даже не в новой номинации «Лучший популярный фильм», а в старой и самой престижной — «Лучший фильм». Глава студии Кевин Файги заявил, что, по его мнению, «Чёрная Пантера» действительно достойна такой оценки.

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Напомним, фильм вышел на большие экраны в феврале 2018 года. При бюджете $200 млн «Чёрная Пантера» смогла собрать в мире более $1,3 млрд. В России её посмотрели более 4 млн зрителей.