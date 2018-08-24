Москва, 24 августа, 2018, 14:04 — ИА Регнум. ВКС РФ планируют полностью обновить парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 к 2023 году. Модернизацией до версии МиГ-31БМ занимается Объединенная авиастроительная корпорация. На данный момент у корпорации есть два контракта на модернизацию, которые должны быть выполнены уже в 2018 году.

Mil.ru МиГ-31

МиГ-31 был принят на вооружение ВС СССР в 1981 году. Его жизненный цикл заканчивается в 2028 году. Проведение модернизации продлит жизнь самолета.

МиГ-31 по предназначению решает очень важные задачи, среди которых уничтожение крылатых ракет, стратегических бомбардировщиков, самолетов-разведчиков, спутников на низкой орбите.

Прогресс не стоит на месте. Уже сегодня АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» работает над созданием нового истребителя-перехватчика МиГ-41.

Этот боевой самолет в перспективе должен заменить МиГ-31. К задачам, которые решает МиГ-31, МиГ-41 будет решать задачи по борьбе с гиперзвуковыми летательными аппаратами, а также использоваться для запуска на низкие орбиты небольших спутников.