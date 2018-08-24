Ташкент, 24 августа, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Узбекистан готов сотрудничать со странами Туркестана для смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Высохшее дно Аральского моря

«Нынешнее историческое заседание глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности организации», — заявил Мирзиёев.

По его мнению, заседание придаст новый мощный импульс региональному партнерству в Туркестане. Президент Узбекистана подчеркнул, что для преодоления последствий экологической катастрофы необходимо объединить усилия с учетом интересов всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туркменском городе Туркменбаши главы стран Туркестана обсудили ситуацию с высыханием Аральского моря. Стороны отметили, что странам необходимо консолидировать усилия для смягчения последствий катастрофы.