Екатеринбург, 24 августа, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Старейшая туристическая компания Екатеринбурга «Фонд мира» исключена из числа туроператоров Ассоциации «Турпомощь». Та же судьба постигла компанию «Веди ТУР Элит» (Москва), говорится в официальном сообщении на сайте Ростуризма.

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Заявления о выходе из числа туроператоров подали сами компании. По сведениям представителей компаний, «Веди ТУР Элит» на 22 августа не имел не исполненных обязательств. «Фонд мира» планировал исполнить последние обязательства 24 августа.

Сегодня, 24 августа, началось формирование реестра не исполненных обязательств. Решение об этом принял наблюдательный совет Ассоциации «Турпомощь». А о компании «Фонд мира» известно, что теперь она будет работать в качестве не оператора, а туристического агента.