Ташкент, 24 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Узбекистане заложено около 700 тыс. га защитных насаждений из солеустойчивых растений, которые препятствуют выносу соли из пустыни, образовавшейся на месте Аральского моря. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Аральское море

В республике реализовано более 500 проектов, направленных на смягчение последствий экологической катастрофы Аральского моря. В Узбекистане также создан фонд развития Приаралья, которому выделено 200 млрд сумов ($25,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туркменском городе Туркменбаши состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Стороны обсудили мероприятия, направленные на смягчение последствий аральской катастрофы.