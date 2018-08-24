Москва, 24 августа, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин может совершить визит в Саудовскую Аравию в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Kremlin.ru Владимир Путин с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

По его словам, сроки визита, которые уже прорабатываются, будут зависеть от графика российского лидера.

Богданов также напомнил, что у Путина есть приглашение от короля Саудовской Аравии посетить с визитом страну.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Кремле сообщил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии эффективно на текущем этапе и у него есть потенциал к развитию.

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