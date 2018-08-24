Москва, 24 августа, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В бумаге, которой руководствовались пограничники Республики Сербской, не пустившие писателя Захара Прилепина на территорию этого энтитета, значились фамилии и других российских деятелей. Об этом 24 августа рассказал сам Захар Прилепин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Я горжусь, мне нравится, что один скромный русский может нести угрозу целой стране, — рассказал Прилепин. — Это забавно. [Пограничники] очень тактично отвели меня в отдельный кабинет и показали бумагу, в которой написано, что я представляю террористическую и какую-то ещё опасность международным отношения и целостности государства. У меня было ощущение, что самим пограничникам не очень удобно то, что происходит. Мне они шёпотом рассказали, что в этой бумаге есть не только я, но и другие люди из России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский писатель Захар Прилепин был 23 августа задержан на границе Сербии и Боснии и Герцеговины. По его словам, он направлялся из Белграда в столицу Республики Сербской — город Баня-Луку, куда был приглашён для выступления.

Посольство России в Боснии и Герцеговине в связи со случившимся обратилось в МИД страны за разъяснениями.