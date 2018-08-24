Пекин, 24 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Пекин предпочитает не делать громкие заявления о переговорах с США по урегулированию торговых конфликтов между двумя странами и предлагает Вашингтону следовать своему примеру. Об этом заявил 24 августа официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам китайского дипломата, для достижения на переговорах хороших результатов следует «спокойно договариваться», а не пытаться раздувать свое величие, говоря о превосходстве американской экономики над китайской. Также Лу Кан подчеркнул, что такие заявления могут быть адресованы только американскому обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Вашингтоне завершились двухдневные переговоры между представителями Китая и США по урегулированию торгово-экономических конфликтов между двумя странами. В китайском министерстве коммерции назвали переговоры «откровенными и конструктивными».

Читайте также: США и Китай провели переговоры по торговым вопросам