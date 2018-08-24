Красноярск, 24 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 24 августа, захоронили урну с частью праха всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Капсула с прахом заложена в основание камня, установленного на месте будущей скульптуры в память об артисте.

Serge Serebro Дмитрий Хворостовский

На церемонии присутствовали члены семьи певца (родители Александр и Людмила Хворостовские, вдова Флоранс Хворостовская, их дети), близкие друзья семьи Хворостовских, а также врио губернатора края Александр Усс.

Камень по желанию родителей и вдовы оперного певца установили в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств.

По информации краевого минкультуры, закладной камень — это временная конструкция. На этом месте появится скульптура. Приём её эскизов ведётся до 31 августа. Окончательный вариант выберут в середине сентября. В обсуждении будут принимать участие члены семьи Дмитрия Хворостовского.

Как рассказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, в церемонии участвовали и те артисты, которые прилетели для выступления на благотворительном концерте «Хворостовский и друзья — детям». Он состоится в Красноярске 26 августа.

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«Отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович, сказал: «Сегодня мы выполнили последнюю волю Димы. Теперь все хорошо». <…> Флоранс, вдова Дмитрия Хворостовского, очень трогательно заметила: «Как хорошо, что здесь берёзы — у нас в Лондоне у дома тоже берёзка посажена»… Это была камерная церемония: семья — родители, Александр Степанович и Людмила Петровна, Флоранс с детьми, родственники и близкие друзья… Я специально не фотографировал родных — им очень тяжело…» — написал Клешко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уроженец Красноярска, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Согласно завещанию Хворостовского, после кремации его прах разделили на две равные части. 28 ноября 2017 года первую урну с частью праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторую доставили в Красноярск и 24 августа поместили в основание камня.