Москва, 24 августа, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) переизбрали министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Такое решение 20 августа принял Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Мантуров вновь избран председателем Совета директоров ПАО «ОАК», — говорится в сообщении.

Напомним, Мантуров занимает данный пост с 2015 года.

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