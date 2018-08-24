Абакан, 24 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. К мнению экспертов о том, что необходимость в повышении пенсионного возраста есть, стоит прислушаться. Если они говорят, что будет хуже, то значит, надо проработать нюансы и принять этот законопроект. Сейчас происходит обсуждение документа, в Хакасии внимательно наблюдают за этим процессом. Согласна и с тем, чтобы с депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации сняли преференции. Шаг абсолютно оправданный, надо быть ближе к народу, заявила корреспонденту ИА REGNUM специальный корреспондент и ведущая РТС-новости (Хакасия) Анна Ахпашева.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Что думает народ

«Понятно, что надо что-то менять в пенсионной системе России. Голословно осуждать меры властей неправильно, некоторые политические партии сейчас себе на этом делают пиар, толком ничего не предлагая взамен и просто отрицая инициативу. Надо подходить к повышению пенсионного возраста объективно, учитывать мнение экспертов и аналитиков, прислушаться к мнению народа. Может быть, повышать возраст не в такой жесткой форме — женщинам на восемь лет, а хотя бы на пять лет», — полагает эксперт.

Кроме того, можно сделать побольше льготных категорий, например, многодетные семьи. Не обязательно, как сейчас, имея семь детей, раньше уходить на пенсию. Можно рассмотреть выход на пенсию родителей с тремя детьми, то есть при получении статуса многодетной семьи подразумевался бы более ранний выход на пенсию.

«Шаги по изменению пенсионной системы в стране нужно делать. Тем более, что власти обещают повысить размер пенсий, это очень важно для пенсионеров. В Хакасии на митинги против пенсионной реформы никто не выходит. Население республики спокойно, граждане ждут, надеются и верят, что власти примут правильное решение», — высказала свое мнение Ахпашева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»