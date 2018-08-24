Калуга, 24 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский 23 августа принял участие в закладке первого камня в основание будущего «Дома Айтишника», который будет построен на пересечении улиц Королева и Циолковского областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги.

Kaluga-gov.ru Церемония закладки первого камня в основание будущего «Дома Айтишника»

Застройщиком инновационного здания выступило ЗАО «Калуга Астрал», являющееся ядром ИКТ-кластера в Калуге, оно инвестирует серьезные средства для комфортного проживания специалистов в сфере высоких технологий.

По мнению калужских властей, наличие подобных условий будет способствовать привлечению IT-специалистов из Москвы и других регионов России, ведь жилье будет расположено в 100 метрах от места работы.

«Мы находимся в уникальном месте: здесь развивается инновационная мысль, все находится по соседству — корпус Калужского филиала бауманского университета, ЗАО «Калуга Астрал», тут постоянно идет обмен идеями, кадрами. А теперь еще появится и «Дом Айтишника». Это девелоперский проект, позволяющий привлечь к нам высококлассных специалистов по информационным технологиям, — сказал Дмитрий Разумовский.

«Задача городских властей — поддержать такое начинание, совместно продумать меры поддержки IT-отрасли, сделать эту сферу привлекательной и интересной для молодых людей», — добавил калужский градоначальник.

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Затем глава города принял участие в церемонии открытия второй очереди IT-центра «Версия 2.0», который расположился в 100 метрах от будущего «Дома Айтишника».

Разумовский осмотрел новое здание площадью 4 000 кв. м., с удовлетворением отметив его инфраструктуру: офисные помещения класса «А», учебно-лекционный зал, рассчитанный на 250 мест, удобные коворкинг-зоны, кафе, лаунж-зоны на крыше здания. Здесь также появится новый Data-центр и разместится компания интернет-провайдер.

— Мы переместились в то место, откуда в будущий «умный дом» ежедневно будут приходить здешние IT-жители. Здесь они уже работают, находясь в достойных условиях, получая неплохую заработную плату. Со своей стороны постараемся не подвести, поддерживая в должном состоянии городскую инфраструктуру, участвуя в благоустройстве территории ИКТ-кластера, — отметил Дмитрий Разумовский.

Напомним, в 2012 году открылся первый в Калужской области специализированный IT-центр. Главным его идеологом и архитектором стала компания «Калуга Астрал» — крупнейшая IT-компания области. Вторая очередь IT-центра является следствием динамического развития компании «Калуга Астрал» и других компаний ИКТ-кластера.

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