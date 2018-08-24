Киев, 24 августа, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В рамках очередного этапа «разрыва с Российской империей и СССР» Украина должна порвать связи с Русской православной церковью. Об этом заявил 24 августа украинский президент Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В ходе своего выступления на военном параде в Киеве в день независимости Украины Порошенко подчеркнул, что Украина «разрывает все узы», связывающие до сих пор страну с Российской империей и СССР. Кроме того, он призвал «освободить из плена РПЦ» душу украинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Порошенко заявил, что Евросоюз без Украины не сможет стать «завершенным проектом».

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